Audi: Urban Purifer fängt Feinstaub ein

Der Urban Purifier im Audi e-Tron fängt Feinstaub ein. Gemeinsam mit dem Spezialisten Mann + Hummel entwickelt Audi einen Filter für Elektroautos, der Feinstaub aus der Umgebung einfängt. Sowohl während der Fahrt als auch während des Ladevorgangs soll er die Luftqualität in Städten verbessern. In einer vierjährigen Pilotphase will man ihn erproben. Der Filter absorbiert nicht nur den Partikelausstoß des Fahrzeugs selbst, sondern auch den anderer. Als Versuchsfahrzeuge dienen Audi e-Tron. Bislang hat man keine negativen Auswirkungen auf den Betrieb des Fahrzeugs festgestellt. Auch nicht an heißen Sommertagen oder beim Schnellladen.

85 Prozent des Feinstaubs im Straßenverkehr entstehen durch Bremsen-, Reifen- oder Straßenabrieb. Unabhängig von der Antriebsart der Fahrzeuge. Die kleinsten Staubpartikel sind nur wenige Mikrometer groß und können leicht einzuatmen. Die Funktionsweise des Fahrzeugfilters ähnelt der von stationären Anlagen, wie sie bereits in einigen Städten im Einsatz sind.

So fängt der Urban Purifier der Partner Audi/Mann+Hummel Feinstaub ein

Der Urban Purifier, wie die Entwicklungspartner den Filter nennen, ist vor dem Kühler in die bestehende Luftstrecke des Autos integriert. So sind nur wenige Veränderungen am Fahrzeug notwendig. Das hält die Kosten niedrig. Das Filterelement wird über den schaltbaren Kühllufteinlass angesteuert. Seine mechanische Funktionsweise ist vergleichbar mit einem Staubsauger. Nach einem ähnlichen Prinzip bleiben auch hier die Feinstaubpartikel im Filter hängen, und die Luft kann trotzdem hindurchfließen.

Eine weitere Möglichkeit ist das Filtern während des stationären Ladevorgangs. Ein bereits heute in jedem Elektroauto eingebauter Lüfter fördert dabei Umgebungsluft durch den Kühler. Diesen Vorgang macht sich das System zunutze und kann so mittels des Feinstaubfilters die durchströmende Luft aktiv filtern. So fängt er auch im Stand kleinste Partikel auf. Der Einsatz wäre ideal im urbanen Umfeld. Da ist die Feinstaubbelastung ungleich höher als auf dem Land.

Hohe Wirksamkeit

Das System ist laut Audi – durch Dauertests nachgewiesen – so wirksam, dass es je nach Nutzungsszenario etwa in einer hoch belasteten Stadt wie Stuttgart mengenmäßig die Partikel des e-Tron komplett herausfiltert. Um das System noch effizienter zu machen, streben die beiden Kooperationspartner eine Vernetzung mit bereits bestehenden Sensoren an. Etwa mit den von Wetterstationen. Außerdem will man eine Anzeigelogik im Fahrzeug entwickeln. So können sich Insassen darüber informieren, wann das System aktiv ist und wie viel es bereits gefiltert hat. (aum)

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp