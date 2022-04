Audi Urbansphere Concept: Stadtverkehr neu

Mit dem Audi Urbansphere Concept zeigen die Ingolstädter einer Studie zum Stadtverkehr neu. Sie sprengt die Grenzen eines Raumkonzepts. Und sie kombiniert eine äußerst geräumige Fahrgastzelle mit Technologien der obersten Kategorie. Entworfen für den Verkehr in den Megacitys von China.

Der Urbansphere ist 5,51 Meter lang, zwei Meter breit und knapp 1,80 Meter hoch. Er liefert aus zwei Elektromotoren eine Leistung von 295 kW/401 PS und 690 Nm Drehmoment. Er verfügt über Allradantrieb. Das Batteriemodul liefert rund 120 kWh. 800-Volt-Ladetechnik sorgt für extrem kurze Ladezeiten. Und er steht auf der PPE-Plattform – zukünftig für Porsche Macan, Audi Q6 und A6. Und damit noch nicht auf der kommenden, konzernweit eingesetzten SSP-Plattform.

Paradigmenwechsel

Audi zum Konzept des Urbansphere: „Der Innenraum ordnet sich nicht dem klassischen Diktat unter. Nach dem seien in ein von der Fahrphysik beschränktes Volumen möglichst viele Sitzplätze, Ablagen und Funktionselemente zu zwängen. Er folgt vielmehr an erster Stelle dem Bedürfnis der Fahrgäste, großzügigen Raum als distinktiven Komfortfaktor erleben zu können“, so erläutert Audi ein Primat privater Komfortbedürfnisse, von dem man in Europa kaum noch zu träumen wagt. Präsentiert hat Audi die Studie – natürlich – in China.

Geräumig, bequem, futuristisch

Tatsächlich bietet der Urbansphere auf seiner Grundfläche eine ungewöhnlich geräumige, bequeme und faszinierend futuristische Fahrgastzelle. Gleich ob man sich nun klassischer Musik hingeben, Telefonkonferenzen leiten oder den neuesten Hollywood-Streifen betrachten will.

Es gibt wohl kaum einen bequemeren und luxuriöseren automobilen Raum, um unterwegs arbeiten oder abschalten zu können. Der tägliche Stau in chinesischen Metropolen lässt sich im Urbansphere so produktiv wie angenehm gestalten. Maximal abgeschirmt vom lärmenden Treiben ringsum.

Europäischen Befindlichkeiten trägt man – neben dem Elektroantrieb – immerhin noch in einem weiteren Aspekt Rechnung. Die luxuriösen Fauteuils sind nicht etwa mit edlem Leder, sondern mit recyceltem Polyamid bezogen. Der Einsatz des „tierfreien“ Chemiewerkstoffs ist ein europäisches Experiment im Luxussegment.

Wenn die Resonanz positiv ausfällt, dürften viele Elemente des Audi Urbansphere Concept den Weg in die Serie finden und so Stadtverkehr neu definieren. Und er ist ein schönes Beispiel dafür, was Autohersteller noch auf die 24-Zoll-Räder stellen können. Wenn sie dürfen – und auf ihre besten Kunden, diesfalls die Chinesen, hören.

