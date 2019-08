Audi – Vierrädriger e-tron Scooter

Ende 2020 plant Audi die Markteinführung eines vierrädrigen E-Tretrollers. Der e-tron Scooter der Ingolstädter lehnt sich aber konzeptionell an ein Skateboard an. Statt zwei gibt es vier Räder. Dadurch hat der Fahrer eine Hand frei. So kann er sich besser umsehen und Handzeichen geben. Gelenkt wird hauptsächlich durch Gewichtsverlagerung. Der zwölf Kilogramm schwere Scooter ist für die Mitnahme in Bahn, Bus oder Auto zusammenklappbar. Oder man kann ihn wie einen „Trolley“ ziehen.

20 km/h, 20 km Reichweite

Akku, Elektronik und ein Display mit Batteriestatus sind in die Lenkstange des Audi e-tron Scooter integriert. Beschleunigen und bremsen kann man mit einem Drehgriff. Dazu kommt eine hydraulische Fußbremse. Der bis zu 20 km/h schnelle Audi E-Scooter hat eine Reichweite von 20 Kilometern. Er soll rund 2.000 Euro kosten. Denkbar ist auch, den E-Scooter beim Kauf eines Audi e-Tron-Modells als Zubehör anzubieten. Im Kofferraum könnte er dann an einer eigens installierten Steckdose während der Autofahrt aufgeladen werden. Für die letzten Meter, etwa vom Parkplatz oder der Ladesäule ans Ziel.

Der Audi e-tron Scooter verfügt über Frontscheinwerfer, Tagfahrlicht, Rücklicht und Bremslicht. Eine Bluetooth-Schnittstelle erlaubt individuelle fahrdynamische Einstellungen. Und sie bietet einen zusätzlichen Diebstahlschutz. Designer arbeiten an Trittbrettern aus Holz oder Carbon. Und an verschiedenen Designs in Grau und Schwarz.

