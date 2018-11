Aufstieg – Brixton will in die Mittelklasse

Nachdem vor einem Monat in Köln eine 250er vorgestellt wurde, überrascht Brixton nun auf der Mailänder EICMA (–11.11.2018) mit der Studie einer 500er.

Der Verkauf startet 2020

Die BX 500 Concept wird von einem eigens entwickelten Zwei-Zylinder-Reihenmotor mit 486 Kubikzentimetern Hubraum angetrieben, der in der 48-PS-Klasse angesiedelt ist. Vom Designkonzept her erinnert das Motorrad ein wenig an die Husqvarna 401. Die Serienversion der BX 500 soll in einem Jahr an gleicher Stelle zu sehen sein, die Markteinführung ist dann für 2020 geplant. Bislang produziert die chinesische Marke der österreichischen KSR Group ausschließlich 125er-Leichtkrafträder. (ampnet/jri)

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp