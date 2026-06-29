Aurum Motor Club – Luxus auf vier Rädern in historischem Ambiente

Aurum Motor Club – Luxus auf vier Rädern in historischem Ambiente – Es gibt Veranstaltungsorte, die allein durch ihre Geschichte eine besondere Atmosphäre schaffen. Die Spanische Hofreitschule in Wien gehört zweifellos dazu. Wo seit Jahrhunderten die berühmten Lipizzaner mit höchster Präzision ihre Lektionen präsentieren, standen nun für zwei Tage außergewöhnliche Automobile im Mittelpunkt.

Mit der ersten Luxury Car Show brachte der Aurum Motor Club automobile Spitzenklasse in eines der eindrucksvollsten Barockbauwerke Europas und schuf damit ein Event, das klassische Eleganz und moderne Luxusmobilität auf außergewöhnliche Weise miteinander verband.

Anstelle einer klassischen Automobilmesse setzte der Veranstalter bewusst auf Exklusivität. Die Veranstaltung war ausschließlich geladenen Gästen vorbehalten und bot ein Ambiente, das sich deutlich von herkömmlichen Fahrzeugpräsentationen unterschied. Keine überfüllten Hallen, keine hektischen Besucherströme und keine laute Messestimmung bestimmten das Bild. Vielmehr standen persönliche Gespräche, individuelle Beratung und ein hochwertiges Gesamterlebnis im Vordergrund. Die Fahrzeuge konnten in aller Ruhe betrachtet werden – ein Konzept, das vor allem anspruchsvolle Kunden ansprechen sollte, die Luxus nicht spontan konsumieren, sondern bewusst auswählen.

Von Cullinan bis Denza Z9 GT

Zwischen den imposanten Säulen der historischen Reithalle präsentierten renommierte Hersteller ihre neuesten und exklusivsten Modelle. Zu den Höhepunkten zählten unter anderem der spektakuläre Lamborghini Revuelto, der luxuriöse Rolls-Royce Cullinan, der Bentley Bentayga Hybrid sowie der elegante Mercedes-Maybach SL 680 Monogramm Series. Ebenso sorgte der neue BMW 7er für großes Interesse, während der DENZA Z9 GT, dessen Markteinführung erst für 2027 vorgesehen ist, bereits einen Ausblick auf die nächste Generation elektrischer Premiumfahrzeuge gab.

Besondere Aufmerksamkeit zog außerdem der streng limitierte Alfa Romeo 33 Stradale auf sich. Mit einer Auflage von lediglich 33 Exemplaren zählt er bereits heute zu den begehrtesten Sammlerfahrzeugen weltweit und unterstrich den exklusiven Charakter der Veranstaltung eindrucksvoll.

Von 2Räder bis Designer Möbel

Auch Ducati war mit edlen Motorrädern vertreten und ergänzte die Ausstellung um faszinierende Zweiradtechnik. Insgesamt entstand so ein hochwertiger Markenmix, der italienische Sportwagen, britischen Luxus und moderne Elektromobilität gleichermaßen umfasste.

Der Anspruch der Veranstaltung ging jedoch weit über die reine Fahrzeugausstellung hinaus. Besucher sollten die Automobile mit allen Sinnen erleben können. Türen schließen, Materialien fühlen, Lederqualitäten vergleichen oder individuelle Ausstattungen kennenlernen – genau diese unmittelbaren Eindrücke standen im Mittelpunkt des Konzepts. Für ausgewählte Modelle konnten sogar Probefahrten vereinbart werden, wodurch aus einer statischen Präsentation ein persönliches Markenerlebnis wurde.

Passend zum hochwertigen Fahrzeugangebot präsentierten sich zahlreiche Partnerunternehmen aus dem Premiumsegment. Designmöbel, exklusive Inneneinrichtungen und hochwertige Wohnkonzepte ergänzten die automobile Welt und machten deutlich, dass Luxus heute weit mehr umfasst als nur außergewöhnliche Fahrzeuge.

Zu den besonderen Blickfängen gehörte das berühmte Luxusbett „Grand Vividus“ der schwedischen Manufaktur Hästens, das eigens für die Veranstaltung nach Österreich gebracht wurde. Ebenso beeindruckten die außergewöhnlichen Klaviere von Steinway & Sons sowie eine kuratierte Kunstausstellung mit großformatigen Fahrzeugskulpturen und Stahlobjekten, die den künstlerischen Anspruch der Veranstaltung zusätzlich unterstrichen.

Von Champagner bis zu Luxusversicherungen

Auch kulinarisch blieb die Luxury Car Show ihrem exklusiven Anspruch treu. Hochwertiger Champagner, ausgewählte Kaffeespezialitäten und weitere Genussangebote rundeten den Aufenthalt der Gäste stilvoll ab. Ergänzt wurde das Angebot durch Experten für Luxusversicherungen sowie Informationen rund um den historischen Privatzug „Majestic Imperator“, der ebenfalls perfekt in das Gesamtkonzept außergewöhnlicher Mobilität passte.

Die Premiere zeigte eindrucksvoll, dass Luxusveranstaltungen im Automobilbereich neue Wege gehen können. Statt möglichst viele Fahrzeuge möglichst vielen Besuchern zu präsentieren, stand hier die Qualität des Erlebnisses im Mittelpunkt. Das außergewöhnliche Zusammenspiel aus historischer Architektur, exklusiven Fahrzeugen, Kunst, Design und persönlicher Beratung verlieh der Veranstaltung eine ganz eigene Handschrift.

Mit der Spanischen Hofreitschule als spektakulärer Kulisse ist dem Veranstalter ein Format gelungen, das Automobilkultur nicht nur als Technikschau, sondern als Gesamterlebnis inszenierte. Die gelungene Premiere lässt erwarten, dass sich die Luxury Car Show künftig als fester Termin im österreichischen Luxuskalender etablieren könnte.