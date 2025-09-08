Aus ID 2 All wird ID Polo

Aus ID 2 All wird ID Polo – Statt Nummern soll es künftig bei Volkswagen in der ID-Familie wieder echte Modellnamen geben. So wird aus der Studie ID 2 All der ID Polo. Der erste vollelektrische Kleinwagen der Marke nach dem Aus des e-Up soll im nächsten Jahr auf den Markt kommen.

Auf der IAA Mobility in München wird diese Woche eine noch getarnte Vorserienfahrzeuge des ID Polo und des ID Polo GTI gezeigt. Bereits am Sonntag stellt Volkswagen außerdem den ID Cross Concept vor. Die Studie gibt einen Ausblick auf das für Ende 2026 geplante elektrische Pendant zum T-Cross.

Alle weiteren künftigen E-Modelle sollen ebenfalls „etablierte Namen“ VW erhalten. Das soll den Kunden auch eine einfachere Orientierung im Programm aus Verbrennern und Batteriefahrzeugen bieten, so der Hersteller.