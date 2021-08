Austrian Junior Cup: 27. – 29. 8. Red Bull Ring

Der Austrian Junior Cup, Österreichs neue Nachwuchs-Motorrad-Rennserie kommt vom 27. – 29. 8. Auf den Red Bull Ring. Zum Saisonfinale. Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft ist nach acht Jahren Pause wieder zurück am Red Bull Ring. Mit dabei beim IDM-Comeback in Österreich ist der Austrian Junior Cup – die Nachwuchsserie von KTM, Austrian Motorsport Federation und der Red Bull Ring Riding Experience. Zwei Rennen stehen für die Talente am Programm.

Jene AJC-Piloten, die in dieser nächsthöheren Meisterschaft an den Start gehen, dürfen aus Fairnessgründen nicht gleichzeitig auch im AJC starten. Das bedeutet: Leo Rammerstorfer (KTM Braumandl) steht nach vier von fünf Events bereits als Meister fest. Der 16-jährige Oberösterreicher ist nach fünf Saisonsiegen nicht mehr einzuholen, weil sein einzig verbliebener Gegner, Niklas Kitzbichler (Red Bull Erzbergrodeo) aus Tirol, als NTC-Stammfahrer auf die Finalrennen im Austrian Junior Cup verzichten muss.

Platz im Rampenlicht

Für das letzte Rennwochenende rücken damit einige andere Piloten weiter ins Rampenlicht: Zum Beispiel Luca Göttlicher (Schruf), der im Rahmen der MotoGP zweimal aufs AJC-Podest fuhr. Beim Finale noch einmal an den Start gehen möchte Kilian Holzer (Zauner), der sich beim letzten Rennen in Spielberg bei einer Kollision mit Leo Rammerstorfer eine Handverletzung zugezogen hatte. Vor dem Rennwochenende muss sich Holzer noch einem medizinischen Check beim Rennarzt unterziehen. Bei einem Start kann sich der 14-jährige Tiroler ebenso Siegchancen ausrechnen. Eine Rechnung offen hat noch Tristan Walch (KINI Bike World), der nun endlich aufs Podium fahren möchte. Aus steirischer Sicht werden die Augen sicherlich wieder auf Lena Kemmer (Knopper) aus Mellach bei Graz gerichtet sein. Das zweite Mädchen im Cup, Michelle Kroneisl (Schruf), gibt beim Finale nach ihrer Abwesenheit beim MotoGP-Event ebenfalls ihr Comeback.

Chance genützt!

20 Burschen und Mädchen bekamen 2021 die noch nie dagewesene Chance, im AJC ihr Können auf und neben der Rennstrecke unter Beweis zu stellen. Außerdem konnten die Nachwuchstalente über die Saison hinweg ihr Wissen in den Bereichen Sportrecht, Medien und Technik erweitern. Dabei wurden die Nachwuchsrennfahrer die gesamte Saison über professionell begleitet, den Teilnehmern im Austrian Junior Cup standen erfahrene Riding Coaches aus der Red Bull Ring Riding Experience zur Seite. Der erste Jahrgang bewies vom ersten Rennen an, dass sie zu Recht zu Österreichs stärksten Motorrad-Nachwuchsfahrern zählen und sich auch im direkten Wettbewerb mit den europäischen Youngsters auf keinen Fall verstecken müssen. Es wird also spannend beim Austrian Junior Cup vom 27. – 29. 8. am Red Bull Ring.

