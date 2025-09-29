Auszeichnung zum Mercedes-Benz Classic Partner

Auszeichnung zum Mercedes-Benz Classic Partner – Das Autohaus Kröpfl in Hartberg feierte kürzlich die Eröffnung seines neuen Schauraums und der modernisierten Büroräumlichkeiten mit einem zweitägigen Programm, an dem rund 1.300 Besucher teilnahmen.

Regionalität und Tradition. Höhepunkt dabei war die Enthüllung des Benz Patent-Motorwagens von 1886 – des ersten Mercedes-Benz Automobils der Geschichte. Die Präsentation erfolgte im Beisein von Jutta Benz, Urenkelin des Automobilpioniers Carl Benz. Am darauffolgenden Tag öffnete das Autohaus seine Tore für die breite Öffentlichkeit. Rund 1.000 Besucher nutzten die Gelegenheit, die neuen Räumlichkeiten kennenzulernen, Fahrzeuge zu besichtigen und Einblicke in Werkstatt und Oldtimer-Halle zu erhalten.

Parallel dazu wurde man als „Mercedes-Benz Classic Partner“ ausgezeichnet. Damit zählt der Betrieb zu den zwei österreichischen Standorten, die für ihre besondere Kompetenz im Bereich klassischer Mercedes-Benz Fahrzeuge zertifiziert wurden. Dieser Schritt unterstreicht die langjährige Erfahrung des Hauses im Oldtimer-Segment, das bereits seit 1997 fester Bestandteil des Unternehmens ist.

Geschäftsführer Josef Kröpfl betonte anlässlich der Feierlichkeiten die Kontinuität der Unternehmenswerte: „Regionalität, Handschlagqualität und Serviceorientierung bleiben auch in Zukunft unser Credo.“ Gemeinsam mit seiner Tochter Elisabeth, die das Unternehmen in zweiter Generation führt, setzt man auf eine Verbindung von Tradition und Zukunft. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 40 Mitarbeiter und blickt auf mehr als 35 ausgebildete Lehrlinge seit der Gründung zurück.

Mit dem neuen Schauraum, der großzügigen Büroflächen und der Auszeichnung als Classic Partner setzt das Autohaus Kröpfl einen weiteren Meilenstein in seiner fast 40-jährigen Geschichte. Der Standort Hartberg etabliert sich damit erneut als zentraler Ansprechpartner für Kunden in der Region und als Kompetenzzentrum für klassische Fahrzeuge mit Stern.