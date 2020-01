Autec – Neue Trailer-Räder

Autec bietet neue neuen Trailer-Räder an.

Ab Frühjahr 2020 führt Autec auch Leichtmetallräder für PKW-Anhänger im Programm. Mit Tigris und Yuna hat der Räderhersteller gleich zwei neue Designs im Angebot, die sich ausschließlich an Caravan- und Anhängerbesitzer richten. Beide Räder sind für Wohn- und Freizeitanhänger passgenau zugeschnitten und erreichen mit einer Radlast von 1.100 kg ein Maximum an Stabilität. Tigris wird in Schwarz poliert und Graphit in 6,0 x 14“ und 6,0 x 15“ angeboten. Yuna ist in der Dimension 6,0 x 15“ in Graphit poliert und Brillantsilber erhältlich.

Vertrieben werden die Räder in Österreich über den allgemeinen Groß- und Einzelhandel. Über die Händlersuche auf der Internetseite https://autec-wheels.de/service/haendlersuche.html finden sie alle Partner.

