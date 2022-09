Auto-Abos nehmen Fahrt auf

Ein Auto-Abo von VOGL + CO ist eine schlaue Alternative zu Autokauf und Leasing, denn Auto-Abos nehmen Fahrt auf. Netflix, Sky und Spotify: Abonnement-Modelle haben sich in vielen Lebensbereichen durchgesetzt. Videos und Musik auf Scheiben zu kaufen, gehört der Vergangenheit an. Man streamt und hört, ohne zu besitzen. Dass Eigentum auch im Bereich der Mobilität kein Muss ist, wissen Öffi-Fahrer längst. Nun setzt sich das Abo-Modell auch in der Fahrzeugbranche durch, Auto-Abos nehmen Fahrt auf.

Auto-Abos – günstiger als man denkt

Dass die Kosten beim Auto-Abo auf den ersten Blick teuer bzw. teurer als eine (mehrjährige) Leasingvariante scheinen, lässt sich bei genauem Hinschauen nicht bestätigen.

Beim Abo ist keine Anzahlung zu leisten und auch das Restwertrisiko entfällt. Zudem sind mit der fixen Monatspauschale sämtliche Fahrzeugnebenkosten enthalten. Wie Versicherung, Steuern, Service, Wartung, Pickerl, Räderwechsel und sogar die Autobahnvignette Abo-Abschluss und Betreuung sind regional an allen VOGL + CO-Standorten in der Steiermark und dem Südburgenland möglich.

Womit die All-inclusive-Alternative zu Autokauf und Leasing noch punktet, erläutern Anja Gruber und Rafael Krammer. Sie haben die Leitung der Abteilung New Mobility von VOGL + CO inne: „Da wären die kurzen Laufzeiten. Nach nur sechs Monaten kann man das Fahrzeug zurückgeben, verlängern oder tauschen. Dann die Flexibilität, sprich die Möglichkeit, ein Auto etwa nur für den Winter zu mieten. Weiters zählen die absolute Kostenkontrolle und auch der Nachhaltigkeitsaspekt zu den Vorzügen, ein Fahrzeug auf Zeit zu fahren.“ www.vogl-auto.at

