Auto der Zukunft: elektrisch, autonom, vernetzt

Das Bankhaus Spängler lud zu hochkarätigem Unternehmergespräch in Salzburg. Ehemaliger Daimler-Vorstand Wolfgang Bernhard referierte zu Megatrends in Sachen Mobilität.

Die Elektromobilität an der Schwelle zum Durchbruch

Der renommierte Manager Wolfgang Bernhard war unter anderem Vorstandsmitglied in den deutschen Weltkonzernen Daimler und Volkswagen. Er erklärte im Rahmen des jährlichen “Unternehmergesprächs” im Salzburger Sattler Forum sehr anschaulich Auslöser und Auswirkungen der großen technischen Revolutionen. Diese werden die Mobilität von Menschen und Waren künftig von Grund auf verändern. Die Elektromobilität steht momentan an der Schwelle zu einem Durchbruch. Trotz aller Anstrengungen inklusive milliardenschwerer Investitionen der gesamten Autoindustrie war die Technologie bei den Batterien bisher einfach noch nicht reif. Es mangelte an den drei entscheidenden Faktoren: zu wenig Reichweite, zu lange Ladedauer und zu hoher Anschaffungspreis. Jetzt ist die Industrie in der Herstellung von neuen Batterien aber bald so weit, dass das Gesamtpaket für den Kunden attraktiv genug wird, um ein Elektroauto tatsächlich zu kaufen.

Autonomes Fahren: Mehr Komfort und Sicherheit – weniger Emmissionen

Das autonome Fahren befindet sich aktuell auf der zweiten von fünf Entwicklungsstufen – von reinen Fahrassistenz-Systemen hin zur Vollautomatisierung und somit zum fahrerlosen Kfz. Auch in diesem Bereich werden sich in Zukunft noch weitere große Schritte zeigen. Autonomes Fahren wird uns mehr Komfort und Sicherheit auf den Straßen bringen, durch effizienteren Betrieb wird auch der Kraftstoffverbrauch sinken. Was hier aber noch fehlt, ist ein klarer rechtlicher Rahmen sowie Navigationskarten in höchster Auflösung mit zentimetergenauen Wegeabbildungen.

Autos werden Teil des Internet – IoT at it’s best

Megatrend Nummer drei: Nach Haushalt und Büro hält die “digitale Vernetzung” künftig auch in Kraftfahrzeugen verstärkt Einzug. Autos werden ein Teil des Internets – mit eigener IP-Adresse, so wie der PC oder das Mobiltelefon. Bei allen berechtigten Einwänden rund um die Gefahren von Big Data wird dies auch immense Vorteile mit sich bringen. Kunden bringen ihren Wagen in die Werkstatt und dort liegen schon alle Daten über notwendige Reparaturmaßnahmen vor, alles ist bereits vorbereitet. Für Versicherungen wird es möglich, künftig noch individueller zu kalkulieren und maßgeschneiderte Produkte anzubieten. Im Bereich der Logistik können viele bürokratische Hürden, wie sie bei Be- und Entladung oder in der Zollabfertigung anfallen, deutlich effizienter und damit schneller überwunden werden.

Es bleibt spannend

Die Mobilität der Zukunft. Kaum eine Frage die aktuell so viele Menschen beschäftigt. Werden wir in Zukunft die Individualmobilität nur mehr als Fahrgast erleben dürfen? Angela Merkel hat ja schon einmal anklingen lassen, dass wir in 20 Jahren alle autonom unterwegs wären. Autofahren wie wir es heute kennen, wäre nur in Ausnahmefällen gestattet. Der Datenschutz und die Sicherheit vor Hackerangriffen wird beim Thema Vernetzung ein noch größeres Thema als es jetzt schon ist. Beispiele aus der Vergangenheit zeigten schon, dass man mit dem richtigen Wissen Fahrzeuge von der Ferne übernehmen kann.