Auto-Wertverlust – Wichtige Einflussfaktoren

Für alle, die ihr Auto verkaufen wollen: Wichtige Einflussfaktoren bestimmen den Auto-Wertverlust. Sie wollen einen guten Preis erzielen? Dazu sollten Sie vorab unbedingt wissen, welche Einflüsse einen Wertverlust ausmachen. Hier vier bedeutende Faktoren, die beim Auto-Wertverlust eine Rolle spielen:

Marke und Modell

Marke und Modell beeinflussen den Wertverlust. Der Neupreis sinkt im gleichen Zeitraum bei einem Skoda Octavia oder VW Golf nie stark. Nicht so stark wie bei einem Toyota Auris oder einem Renault Megane. Die Nachfrage nach Skoda Octavia und VW Golf auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist traditionell hoch. Auch bei BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Dacia oder Mini ist die Nachfrage hoch. So verlieren Sie bei Neuwagen nur wenig Geld.

Diese Modelle haben derzeit nach vier Jahren den geringsten Wertverlust in Prozent. Mercedes A-Klasse, BMW 5er, Skoda Octavia, Kia Picanto, Porsche Panamera, Mini One, Porsche 911 GT3. Auch das Elektromobil Ioniq von Hyundai sowie Macan. Beim Dacia Sandero ist der geringste Wertverlust in Euro zu verzeichnen. Nach vier Jahren wird der Neupreis nur um 2.390 Euro unterschritten.

Baujahr und Kilometerleistung

Baujahr und Kilometerleistung gehören zu den wichtigsten Faktoren bei der Wertminderung. Der Wertverlust ist umso höher, je älter das Fahrzeug ist. Der Wert von Gebrauchtwagen verringert sich am meisten in den ersten Jahren. Das Auto hat nach vier bis fünf Jahren meist nur noch einen Wert von 50 Prozent. Der Kilometerstand übt einen Effekt auf den Wert aus. Es wirkt sich auf den Restwert aus, ob das Auto für Firmen- oder Flottenfahrten eingesetzt war. Ob es ein Kilometerfresser ist, oder nur für Stadtfahrten genutzt wird.

Einhaltung der Wartungsintervalle

Möchten Sie den Wertverlust Ihres Autos verglichen mit dem Neupreis verringern? Halten Sie die Wartungsintervalle ein, die vom Hersteller angegeben sind. Auch der gute technische Zustand des Autos bewirkt viel. Wenn Sie beim Verkauf ein scheckheftgepflegtes Ato nachweisen können, wirkt sich das natürlich günstig auf den Preis aus.

Ausstattung

Auch die Ausstattung und Lackierung wirken sich auf die Wertstabilität aus. Das Auto sollte bestimmte Standards enthalten. Damit Sie einen guten Preis beim Wiederverkauf erzielen. Wichtigste Ausstattungsmerkmale: eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Klima- und Audioanlage und ESP. Aber auch elektrische Fensterheber, mindestens vier Airbags und Einparkhilfen gehören dazu.

