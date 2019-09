AutoFrey – 120-jähriges Firmenjubiläum

Das Salzburger Traditionsunternehmen AutoFrey feiert heuer sein 120-jähriges Bestehen. Gegründet wurde das Unternehmen 1899 als Fahrradwerkstätte in der Salzburger Gstättengasse. Heute zählt AutoFrey mit Standorten in Salzburg, Hallwang, St. Veit im Pongau und Villach zu den größten Autohandelsgruppen in Österreich. AutoFrey beschäftigt 230 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und verkauft jährlich rund 3.500 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge. Anlässlich des Jubiläums veranstaltet AutoFrey am 13. und 14. September Tage der offenen Tür an allen Standorten.

Dabei präsentiert AutoFrey die gesamte Fahrzeugpalette der Marken BMW, MINI, Jaguar und Land Rover. „Als besonderes Highlight können freut wir endlich den langersehnten neuen BMW 1er unseren Kunden zeigen „, sagt AutoFrey Geschäftsführer Josef Roider. Ebenfalls im Angebot: Das neue MINI-Sondermodell „120 Jahre AutoFrey edition“. Es ist derzeit zu besonders attraktiven Konditionen erhältlich. Auch vom neuen Range Rover Evoque und dem Jaguar E-PACE sind attraktive Aktionsmodelle verfügbar.

Alpenstraße: Histo-Cup Rennwagen

Am AutoFrey-Standort Salzburger Alpenstraße 85 können Motorsportfans am Freitag (13.9.) den aktuellen Sportboliden von Histo-Cup-Nachwuchsrennläuferin Natalie Horvath bestaunen. Einen BMW 325 mit 225 PS. Kinder haben am Samstag (14.9.) die Möglichkeit einen Führerschein zu erhalten. Dazu wird ein eigener Fahrparcours mit speziellen Elektrofahrzeugen aufgebaut – Anmeldemöglichkeit auf www.autofrey.at/kinderfuehrerschein.



Jubiläumsfeier 120 Jahre AutoFrey

Salzburg, Alpenstraße 85 und Alpenstraße 51

Hallwang, Wiener Bundesstraße 81

St. Veit im Pongau, Gewerbestraße 1

Villach, Auenweg 39

