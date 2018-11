Automatischer Heckspoiler für LKW geht in Serie

Der Aachener Lkw-Aerodynamikexperte Betterflow wird sein automatisches Heckflügelsystem für Trailer beim finnischen Auftragfertiger Valmet fertigen lassen. Mitte nächsten Jahres soll zunächst die Vorserienproduktion anlaufen, in Serie geht das System dann Ende 2019. Die Luftleitklappen öffnen sich ab einer Geschwindigkeit von 60 km/h ohne Eingriff des Fahrers und verringern den von Luftwirbeln erzeugten Unterdruck am Heck. Der Luftwiderstandsbeiwert verringert sich dadurch um etwa neun Prozent, was zu enstprechenden Kraftstoffeinsparungen und verringertem Schadstoffausstoß führt. (ampnet/jri)

