Automesse Salzburg – AutoFrey mit Neuheiten aus Bayern und Großbritannien. Bei der 12. Salzburger Automesse im Salzburger Messezentrum (23.-25.3.) bringt AutoFrey aktuelle Modelle und Neuheiten von BMW, MINI, Jaguar und Land Rover.

Zu den Highlights zählen der erst seit kurzem bestellbare BMW X2 sowie die 600 PS starke Sportlimousine BMW M5 F90, die ebenfalls erst seit kurzem erhältlich ist und bereits in der sechsten Generation produziert wird. Beide Fahrzeuge der bayerischen Nobelschmiede sind erstmals in Salzburg zu bestaunen. ‚Very british‘ zeigt sich das aktuelle Facelift der beliebten Minis. Neben vielen neuen Designelementen und einem neuen Logo ist in den Heckleuchten die britische Flagge als LED-Union Jack eingefasst.

Frey präsentiert auch die Automobile der britischen Premiummarke Jaguar Land Rover . Salzburg-Premiere hat das erste Elektroauto von Jaguar, das kürzlich offiziell vorgestellt wurde und von Magna in Graz produziert wird. Der 400 PS starke Jaguar I-PACE mit zwei E-Motoren und Allradantrieb bietet eine Reichweite von 480 Kilometern und beschleunigt in 4,8 Sekunden von null auf 100 km/h. Zu sehen ist auch das neue Facelift des Geländewagens Range Rover Sport, der nun zusätzlich in einer umweltschonenden Plug-in-Hybrid-Variante verfügbar ist.

Mit AutoFrey Classic wird auf der Messe auch eine neue Dienstleistung speziell für Oldtimer vorgestellt. AutoFrey ist im Bundesland Salzburg der erste zertifizierte BMW Classic Betrieb und damit der ideale Ansprechpartner für die Pflege, Wartung und Restaurierung von BMW Old- und Youngtimers.