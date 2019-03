Automobilbranche wertet die Lehre auf

Die Automobilbranche wertet die Lehre auf. Man will die duale Ausbildung modernisieren. Und damit einen Karrierepfad vom Lehrling zur Führungskraft gewährleisten. Deshalb haben FH Kufstein und Vertreter der Wirtschaft ein neues Programm entwickelt. Zur Aufwertung der Lehre. „Es ist wichtig, dass die duale Ausbildung Anfangs- und nicht Endstation ist. Daher braucht es gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten, ausgerichtet an den Bedürfnissen der Unternehmen.“, so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

„Mit dem neuen Programm zum Automobilkaufmann/-frau bietet die Business School der FH Kufstein Tirol eine Ausbildung für die Automobilbranche. Die orientiert sich an den neuen Anforderungen des Marktes. Bei diesem Karriereweg gibt es keine Sackgassen: Wer möchte, ebnet sich mit dieser Ausbildung den Weg bis hin zur Führungskraft“, so Mag. Diane Freiberger, Vizerektorin der FH Kufstein.

„Der Vorteil liegt darin, dass Lehrlinge sowie Schulabbrecher von höherbildenden Schulen je nach Qualifizierungsgrad in das Stufenmodell einsteigen können. Und sich bis hin zum Master of Business Administration (MBA) weiterentwickeln können“. Das betonen Bundesgremialobmann des Fahrzeughandels Ing. Klaus Edelsbrunner und Bundesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik Komm.-Rat Josef Harb.

„Durch diese neue Ausbildung bekommen junge Talente die Chance, ihre Fähigkeiten auszubauen und in Zukunft zum Erfolg der Branche beizutragen“, so Dr. Christian Pesau, Geschäftsführer des Arbeitskreises der Automobilimporteure in der Industriellenvereinigung.

Der Lehrgang „Automobilkaufmann/-frau“ konzentriert sich auf Kommunikations- und Präsentationstechniken sowie die Beherrschung des Verkaufsprozesses. Sowohl online wie offline. Im Lehrgang „Service-VerkaufsberaterIn“ liegt der Schwerpunkt auf der Vermittlung von Service-Kernkompetenzen und Verkaufsskills.

Die FH Lehrgänge werden an den Standorten Wien, Graz, Kufstein und Salzburg angeboten.

