Automobili Lamborghini feiert 60. Geburtstag

Automobili Lamborghini feiert dieser Tage seinen 60. Geburtstag. Am 7. Mai 1963, wurde Automobili Ferruccio Lamborghini S.A.S. gegründet. Das war der erste Name eines industriellen Projekts, das von Grund auf die Automobilindustrie revolutioniert hat. Es hat Stilikonen geschaffen.

Und sich im Laufe der Zeit in das heutige weltberühmte Unternehmen Automobili Lamborghini S.p.A. weiterentwickelt. Heute beschäftigt man mehr als 2.000 Mitarbeiter. Und im Jahr 2022 lieferte man nicht weniger als 9.233 Autos aus.

Festivitäten

Automobili Lamborghini feiert mit einer Reihe internationaler Veranstaltungen seinen 60. Geburtstag. Jede dieser Veranstaltungen ist anders. Aber sie sind alle in dem Ziel vereint, Lamborghini-Kunden zusammen mit ihren Fahrzeugen, die offiziellen Lamborghini-Clubs, Händlerbetriebe und Fans aus aller Welt einzubeziehen.

Das internationale Programm der Feierlichkeiten begann im Januar mit der Einweihung des renovierten Museums von Sant’Agata Bolognese und der Ausstellung The Future Began In 1963. Es folgten zwei wichtige Veranstaltungen. Der Lamborghini Day Japan – 60th Anniversary in Suzuka. Und der Lamborghini Day UK – 60th Anniversary, zu dem sich am 29. April mehr als 380 Lamborghinis auf der Rennstrecke von Silverstone versammelten.

Am 24. Mai findet in Italien der 60th Anniversary Giro statt. Der endet am 28. Mai auf der Piazza Maggiore in Bologna. Mit einem für die Öffentlichkeit zugänglichen Concours d’Elegance. Zu dem erwartet man mehr als 150 Lamborghinis.

