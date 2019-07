Automobilimporteure begrüßen NoVA-Lösung

„Die Automobilimporteure begrüßen die Ankündigung der NoVA-Lösung, die eine Anpassung der Formel ab 2020 vorsieht“. Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure, zeigt sich erfreut über die entsprechende Ankündigung.

Lösung schafft Rechtssicherheit

„Ohne diese Maßnahme würde sich die NoVA ab 2020 durchschnittlich verdoppeln, was eine drastische Steuererhöhung für die breite Masse bedeuten würde. Die von ÖVP und FPÖ initiierte Anpassung ist wichtig und richtig. Nun gibt es endlich Rechtssicherheit darüber, dass das Preisniveau beim Neuwagenkauf stabil bleibt“, so Kerle. Die lange Unsicherheit, wie es mit der NoVA ab 2020 weitergeht, hat den Markt zuletzt massiv beeinträchtigt. Im ersten Halbjahr musste der österreichische Automobilmarkt einen Rückgang von knapp neun Prozent verzeichnen.

CO 2 -Faktor berücksichtigt

An das neue Messverfahren angepasst wird auch die Sachbezugsregelung. Denn in diesem Fall werden ebenfalls die offiziellen Verbrauchswerte, die durch das neue Messverfahren am Papier höher ausfallen, als Basis zur Berechnung des zu leistenden Sachbezuges herangezogen. Änderungen gibt es auch bei der motorbezogenen Versicherungssteuer, die künftig zusätzlich zur Motorleistung auch den Faktor CO 2 berücksichtigt. „Wir befürworten diese Anpassung im Sinne einer Ökologisierung des Steuersystems. Auch wenn durch die zusätzliche Komponente der Bürokratieaufwand jedenfalls nicht abnimmt“, so Kerle.

