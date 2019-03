Autonom fliegende Lufttaxis im Anflug

Autonom fliegende Lufttaxis sind im Anflug. Elektrisch betriebene, automatisch fliegende Drohnen werden früher zum Einsatz kommen. Früher als das autonome Auto auf der Straße. Es bestehen zwar für den Luftraum strenge Sicherheitsauflagen. Aber der Luftverkehr ist einfacher zu kontrollieren. Anders als auf der Straße ist weder öffentlicher noch individueller Verkehr unterwegs. Feste Hindernisse fehlen. Die Zeichen stehen somit auf Grün.

Daimler & Start-up

Auf der Jahrespressekonferenz der Daimler AG teilte Vorstandschef Dieter Zetsche Folgendes mit. „Gemeinsam mit dem Start-up Volocopter entwickeln wir Mobilität in der dritten Dimension. Dieses Jahr starten unsere Flugtaxis in Singapur.“

„Schon 2025 werden Flugtaxis in großen Städten auf ersten, festgelegten Routen Passagiere transportieren“, so Dr. Daniel Guffarth, Mobilitätsexperte bei Horváth & Partners. Ab 2025 sollen sich Flugtaxis in Megacitys beziehungsweise Metropolregionen etablieren. Bei uns könnten sich Pilotstrecken auf stark strapazierten Pendlerstrecken durchsetzen.

Auch andere wollen partizipieren

Kein Wunder, dass auch andere am viel versprechenden Kuchen Lufttaxis mitbacken wollen. Boeing, Airbus und Uber. Aber auch Volkswagen und Porsche kündigten an, Fluggeräte für den Stadtverkehr zu entwickeln. Als Vorreiter gelten die beiden Startups Lilium mit einem elektrisch betriebenen Senkrechtstarter für den Mittelstreckenverkehr und Volocopter.

Aus der vermeintlichen Science Fiction ist schon so weit Realität geworden, dass schon jetzt zukünftige Fahrpreise kalkuliert werden.

