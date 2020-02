Autosalon Genf abgesagt

Nachdem bereits die Genfer Uhrenmesse „Watches & Wonders“ abgesagt wurde, bleibt nun auch der Genfer Autosalon geschlossen. So will man der Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz entgegenwirken. In der Schweiz hat es 15 bestätigte Fälle des neuen Coronavirus gegeben. Der Schweizer Bundesrat rief für das Land die „besondere Lage“ aus. Man verbietet Großanlässe mit mehr als 1.000 Teilnehmern. Zahlreiche Teilnehmer hatten ihr Engagement an der Automobilmesse, die in den Genfer Palexpo-Hallen stattfinden sollte, bereits zurückgefahren oder ganz abgesagt.