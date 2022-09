AVILOO – Flash-Batterietest für Elektroautos

Der neu entwickelte AVILOO Flash-Batterietest für Antriebsbatterien in Elektroautos ermittelt deren Funktionsfähigkeit in Elektroautos und Plug-in-Hybriden in nur drei Minuten. Batterietest-Experte AVILOO meldet die Markteinführung des neuen AVILOO Flash-Tests.

Der umfassende Batterietest ermittelt den Zustand von Antriebsbatterien in nur drei Minuten und weist diesen in einem herstellerunabhängigen Report mit dem AVILOO-Score aus. Der Test eignet sich vor allem für Unternehmen, die an schnellen, kostengünstigen Lösungen interessiert sind. Wie etwa Leasing-Unternehmen, Autohändler und Prüfgesellschaften.

AVILOO – Flash-Batterietest für den B2B-Bereich

„Das Branchen-Interesse an unserem Flash-Batterietest bei der Automechanika in Frankfurt war enorm hoch.“, so DI Wolfgang Berger, Unternehmensgründer und Geschäftsführer. „Aktuell bearbeiten wir bereits zahlreiche Anfragen und Lizenzabschlüsse im B2B-Bereich.“

„Der AVILOO Flash-Batterietest ist die neueste Lösung aus unserem Technologie­zentrum, die technisch alle Bedürfnisse unserer Kunden für eine schnelle Batterieanalyse erfüllt.“, sagt DI Nikolaus Mayerhofer, Unternehmensgründer und Geschäftsführer.

Vorteile des AVILOO Flash-Batterietests im Überblick

Der Flash-Test baut auf dem bereits am Markt befindlichen AVILOO Premium-Batterietest für Endverbraucher auf. Er nutzt die bereits mächtigen Datenbanken des Unternehmens und liefert so zuverlässige Testdaten, die eine objektive Batteriebeurteilung gewährleisten.

Schnell

Der Test dauert lediglich drei Minuten. Vor allem das Testen einer größeren Anzahl an Autos beschleunigt sich dadurch erheblich . Der AVILOO Flash-Batterietest ist daher vor allem für professionelle Anwender attraktiv, die Batterieanalysen für mehrere Fahrzeuge durchführen.

Keine Fahrt erforderlich

Der AVILOO Flash-Batterietest liefert eine umfassende Analyse der Funktionalität der Antriebsbatterie, ohne das Fahrzeug bewegen zu müssen. Der Flash-Test eignet sich damit für alle Anwendungen, bei denen das zu prüfende Fahrzeug nicht oder kaum bewegt werden kann. Zum Beispiel bei Leasingrückläufern.

Unabhängiger AVILOO-Score

Der herstellerunabhängige AVILOO-Score wird durch die Analyse einer Vielzahl an gesammelter Test-Daten ermittelt. Darüber hinaus werden batterie­historische Daten – wie zum Beispiel der Gesamtenergieverbrauch, die Anzahl von Lade- und Vollzyklen, das Fahrverhalten usw. – durch BIG DATA-Anwendungen interpretiert. Und in den AVILOO-Score integriert. Der AVILOO-Score ist somit eine Kombination aus aktuellen Messwerten und historischen Daten. Je höher der Score, desto besser der Batteriezustand. Ein niedrigerer Score impliziert erhöhte Risiken. Für eventuell notwendige Reparaturen. Und er bedeutet eine Wertminderung des Fahrzeugs. Bei substanziellen Risiken liefert der Flash-Test einen “Red Flag”-Report.

Testkategorien und Parameter

Der Flash-Test misst mehrere Parameter in unterschiedlichen Testkategorien. Die Batteriehistorie (Lade und Fahrverhalten), die Fahrzeugkommunikation, das Batteriemanagementsystem, die Leistungsfähigkeit der Hochvoltbatterie und das Niederspannungssystem.

Einfache Handhabung

Der Flash-Batterietest ist in seiner Durchführung denkbar einfach. Die AVILOO-Box an der OBD-Schnittstelle des Fahrzeugs anschließen und das Fahrzeug einschalten. Drei Minuten später ist das Ergebnis da.

Eine Besonderheit des Flash-Batterietests ist der dokumentierte Testabbruch bei schweren Sicherheitsmängeln. So wird ein sogenannter Red Flag-Report als Testergebnis immer dann ausgelöst, wenn ein substanzielles Sicherheitsrisiko erkennbar ist. In diesem Fall wird der Score nicht mehr weiter ermittelt, sondern eine Red Flag auf der ersten Zertifikatsseite angezeigt. Zudem werden – ebenfalls in roter Farbe – empfohlene Maßnahmen mit den dazugehörigen Schwellenwerten auf der zweiten Seite aufgelistet. Weitere Informationen unter: www.aviloo.com

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp