Aviloo – Unternehmen auf Wachstumskurs

Aviloo – Unternehmen auf Wachstumskurs – Seit seiner Gründung im Jahr 2018 durch Wolfgang Berger und Nikolaus Mayerhofer hat sich Avillo zu einem Weltmarktführer im Bereich der unabhängigen Batteriediagnostik für gebrauchte Elektro- und Plug-in-Hybridfahrzeuge entwickelt. Das Unternehmen bietet eine herstellerunabhängige Bewertung des Batteriezustands, die weit über einfache Fahrzeugdaten-Auslesungen hinausgeht. Mit präzisen Berechnungen und einer Kompatibilität von über 96 % aller Elektrofahrzeuge schafft Aviloo Vertrauen zwischen Käufern und Verkäufern und adressiert einen entscheidenden Faktor im Markt für gebrauchte Elektrofahrzeuge.

Die Investition von Armira Growth und Invest AG unterstreicht das Vertrauen in das skalierbare Geschäftsmodell von AVILOO sowie in dessen technologische Führungsrolle. Mit der gestärkten Kapitalbasis plant das Unternehmen, seine internationale Expansion weiter voranzutreiben, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Asien. Zudem sollen neue Produkte entwickelt und strategische Partnerschaften geschlossen werden, um die Position von AVILOO als Marktführer in der Batteriediagnostik zu festigen. Mehrere Markteinführungen sind für das Jahr 2026 geplant.

Die Diagnosetechnologie basiert auf einer Kombination aus eigens entwickelter Hardware, Software und datengestützter Analytik. Ein Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens ist seine weltweit einzigartige Datenbank, die auf über 550.000 durchgeführten Tests basiert. Diese Datenbank ermöglicht eine präzise Abbildung der realen Batterieperformance über verschiedene Fahrzeugmodelle, Nutzungsmuster und Lebenszyklusphasen hinweg. Mit dieser Technologie hebt man sich deutlich von herkömmlichen Anbietern ab und unterstützt fundierte Entscheidungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Elektromobilität.

Die Lösungen erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit und werden bereits von über 750 Kunden in mehr als 30 Ländern genutzt. Zu den Kunden zählen renommierte Unternehmen wie British Car Auction, Cox Automotive, ADAC, Emil Frey, Pickles Australia und Arval. Auch Automobilhersteller wie Hyundai und Mercedes-Benz haben die Diagnoselösungen in ihre Händlernetzwerke integriert. Das Unternehmen verzeichnet ein jährliches Wachstum von über 100 % und ist mittlerweile in Europa, Asien, Australien und den Vereinigten Staaten aktiv.

Marcus Berger, CEO von Aviloo, sieht in der Investition einen entscheidenden Meilenstein für die Zukunft des Unternehmens: „Mit unserer unabhängigen Batteriediagnose haben wir einen neuen Standard gesetzt, der mit keinem Produkt am Markt vergleichbar ist. Die Unterstützung von Armira Growth, Invest AG und Raiffeisen KMU Invest wird uns helfen, unsere internationale Expansion zu beschleunigen und unsere technologische Führungsposition weiter auszubauen.“

Auch die Investoren zeigen sich optimistisch. Florian Tappeiner von Armira Growth betont die Bedeutung von Transparenz im Markt für Elektrofahrzeuge, insbesondere angesichts der erwarteten Verdreifachung der globalen Elektrofahrzeugflotte bis 2030. „Wir gehen davon aus, dass Batteriezertifizierung zum Standard wird – und man ist außergewöhnlich gut positioniert, seine Lösung weltweit zu skalieren“, so Tappeiner. Christoph Hikes von Invest AG ergänzt: „Aviloo hat einen neuen Standard im rasch wachsenden Markt der unabhängigen Batteriediagnostik gesetzt. Mit Armira Growth als starkem Partner wollen wir die Marktführerschaft weiter ausbauen und den Kunden weltweit eine zuverlässige, unabhängige Batteriediagnose bieten.“

Mit der Unterstützung durch die neuen Investoren ist man bestens gerüstet, um seine ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen. Das Unternehmen plant, die Elektromobilitätsbranche weiter zu revolutionieren und unabhängige Batteriediagnostik als globalen Industriestandard zu etablieren. Die kommenden Jahre versprechen spannende Entwicklungen, die nicht nur die Position stärken, sondern auch die Transparenz und Sicherheit im Markt für gebrauchte Elektrofahrzeuge weltweit verbessern werden.