AVL bringt den Wasserstoff-Verbrenner

Die AVL bringt den Wasserstoff-Verbrenner – speziell für Schwerlastfahrzeuge – in der neuesten Generation. Man treibt die Entwicklung weiter voran. Der Motor soll die Treibhausgasemissionen von Schwerlastfahrzeugen mit mehr als 3,5 Tonnen Nutzlast reduzieren. In der EU waren 2019 AVL Nutzfahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen Nutzlast für rund ein Viertel aller CO 2 -Emissionen verantwortlich.

AVL bringt den Wasserstoff-Verbrenner auf Basis eines 12,8-l-Erdgasmotors. Das Leistungsziel hat man auf 350 kW festgelegt. Ziel des Projekts ist es nach AVL-Angaben, das Effizienzpotenzial eines Multiport-Motors zu verbessern. Aber auch das eines Wasserstoff-Direkteinspritzmotors für den Direktantrieb eines Nutzfahrzeugs mit einem bestehenden Standard-Antriebsstrang.

Neben der Verwendung von Wasserstoff als Kraftstoff für Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge kann man Wasserstoff auch als Kraftstoff für einen Verbrennungsmotor verwenden. Diese Art von Motoren stellen den Einstieg in eine zukünftige Wasserstoffbetankungsinfrastruktur. Laut AVL könnten Wasserstoff-Verbrennungsmotoren und Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge die gleiche Betankungsinfrastruktur nutzen. Das bedeutet, dass die Technologie des Wasserstoff-Verbrennungsmotors den Weg zu einem kohlenstoffneutralen Gütertransportsektor ebnet.

