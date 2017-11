AVL Graz – Vier hochmoderne neue Batterieprüfstände

AVL Graz – Vier hochmoderne neue Batterieprüfstände. Die AVL List GmbH errichtet in Graz auf einer Fläche von über 400m² vier neue Batterieprüfstände, die zu den modernsten in Europa zählen

werden. Mit der Erweiterung ihres Elektromobilitätstestzentrums treibt

AVL die Batterie-Großserienentwicklung voran mit dem Ziel, derzeitige

und zukünftige Kundenanforderungen noch besser zu erfüllen.

Die Besonderheit der Prüfstände ergibt sich aus der Zusammensetzung der

höchstmöglichen Testparameter Spannung, Leistung und Temperaturwechselgeschwindigkeit in größeren Testkammern als bisher – kein anderer Prüfstand erfüllt derzeit all diese Spezifikationen auf so einem hohen Niveau. Mit den vier hochmodernen Prüfständen können in Zukunft Batterieentwicklungen mit bis zu 1.200V abgedeckt werden – derzeit sind 450V Standard und 900V für Premiumfahrzeuge. Eine Thermalkammergröße von 4,5 x 3,3 Meter ermöglicht sogar einen Test von Batterien für LKW. Durch die Erweiterung seines Elektromobilitätstestzentrums kann das erfahrene AVL Batterie-Team Kunden im Bereich Großserienentwicklung von Batterien optimal unterstützen.

AVL entwickelt bereits seit zehn Jahren Lithium Batterien für die weltweite PKW- und Nutzfahrzeugindustrie. Es werden neue Technologien entwickelt, um Zellen aller Art optimal in Batterien zu integrieren und diese großserientauglich zu machen. Für die Validierung von Batterien hat AVL bereits im Jahr 2010 vier Batterieprüfstände, mit richtungsweisenden 800-1000V-Fähigkeiten errichtet. Im Jahr 2012 entwickelte und realisierte AVL das erste 800V Elektroauto (BEV) „AVL CoupE“. Dieses Fahrzeug war

der Konzeptträger für Technologien von Batterien für Großserien-BEV, die in den nächsten Jahren auf dem Markt kommen werden.