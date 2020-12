AVL und Ford Otosan – Autonome Fahrlösungen

AVL und Ford Otosan – Autonome Fahrlösungen

AVL und Ford Otosan entwickeln autonome Fahrlösungen mit einem Lkw. Im nächsten Schritt ihrer Kooperation. Nach der erfolgreichen Demonstration von Lkw-Platooning im Herbst 2019 konzentrieren sich die Partner jetzt auf das hochautomatisierte Fahren auf Autobahnen. Dadurch sind Logistikunternehmen in der Lage, autonome Schwerlasttransporte zwischen Logistikknotenpunkten einzusetzen. Mit Hilfe der „SAE L4 Highway Pilot“-Technologie. Die wird gerade entwickelt.

Weltweiter Fahrermangel und die starke Marktnachfrage nach sichereren, effizienteren Transportlösungen erweisen sich für den „L4 Highway Pilot“ als sehr vorteilhaft. Der Entwicklungsaufwand ist erheblich. Unterschiedlichste Wetterbedingungen und Verkehrssituationen sind zu berücksichtigen. Um einem menschlichen Fahrer ähnlich ein Fahren mit erhöhter Sicherheit zu gewährleisten,

Autonome Fahrlösungen von AVL und Ford Otosan im Ansatz

AVL und Ford Otosan begannen mit der Entwicklung eines „AutonomousHighway Pilot“-Systems. Das befasst sich mit Verkehrsszenarien, die häufiger vorkommen. Und deren Komplexität ständig zunimmt. Zwei Ford F-MAX-Trucks sind bereits in der Türkei und in Deutschland unterwegs. Ausgestattet mit erstklassigen Lidar-, Radar-und Kamerasensorsystemen und Verarbeitungsplattformen. Derzeit sammeln sie Daten von den Straßen. Die verwendet man dann zum Training und Testen von auf künstlicher Intelligenz basierenden Wahrnehmungs- und Entscheidungsalgorithmen.

AVL und Ford Otosan entwickeln nun gemeinsam einen Software-Stack. Der ist für die „SAE L4 Highway Pilot“-Funktionalität ausgelegt Und er verwendet dabei modernste Ansätze und Entwicklungsprozesse. AVL leistet mit seinem umfassenden Wissen in der Softwareentwicklung mit seinen Ingenieurteams in Regensburg und Istanbul einen besonderen Beitrag. Ford Otosan verstärkt das Projekt mit seiner Expertise in der Entwicklung von ADAS & Autonomous Driving Systems für schwere Nutzfahrzeuge. In der ersten Jahreshälfte 2021 zeigen AVL und Ford Otosan den nächsten großen Schritt ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit zur Entwicklung eines echten H2H-Transports.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp