AVL: Vehicle-in-the-Loop-Kooperation

AVL und Rohde & Schwarz intensivieren ihre Vehicle-in-the-Loop-Kooperation. Mit der Integration des Rohde & Schwarz Radartestsystems in den AVL DRIVINGCUBE. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten, ADAS-Funktionen mit Radar zu testen. Und autonome Fahrfunktionen auf dem Vehicle-in-the-Loop-Prüfstand zu erproben. So kann man komplexe Fahrszenarien in einer sicheren und reproduzierbaren Umgebung generieren und testen.

Die Validierung komplexer Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und automatischer Fahrfunktionen wie Notbremsung, adaptiver Tempomat und „Highway-Chauffeur“ in allen möglichen Fahrszenarien und Umgebungsbedingungen. Das erfordert enormen Testaufwand und kann im Straßenverkehr riskant sein. Deshalb sind Testverfahren mit X-in-the-Loop (XIL)-Ansätzen wie AVL Drivingcube virtualisiert.

Die Vehicle-in-the-Loop-Kooperation AVL/Rohde & Schwarz im Detail

Der AVL DRIVINGCUBE kombiniert sowohl die Simulation als auch reale Fahrzeuge auf einem Rollenprüfstand und einem Antriebsstrangprüfstand. Das Schlüsselkonzept ist die Steuerung eines realen Fahrzeugs in einer virtuellen Umgebung unter Berücksichtigung aller Komponenten der „Sense, Plan, Action“-Kette. Die Bedingungen sind völlig anders als in einem isolierten Sensorlabor – insbesondere bei Prüfständen.

Das Radartestsystem von Rohde & Schwarz eröffnet völlig neue Möglichkeiten, radargestützte ADAS-Funktionen zu testen. Und damit die Sicherheit von autonomen Fahrfunktionen auf „Vehicle-in-the-Loop“-Prüfständen zu gewährleisten. Innovative Antennen-Array-Technologie ermöglicht es, komplexe künstliche Objekte für die Radarsensoren zu generieren. Ohne physische Bewegung von Antennen oder Geräten. Eine reaktionsschnelle Echtzeitschnittstelle und die nahtlose Integration in die AVL-Werkzeugkette ermöglichen das Generieren und Testen anspruchsvoller, komplexer und riskanter Fahrszenarien. Das System ist durch sein modulares und skalierbares Konzept völlig zukunftssicher.

Diese strategische Vehicle-in-the-Loop-Kooperation zwischen AVL und Rohde & Schwarz: Eine bahnbrechende Lösung für die Prüfung und Validierung von radargestützten ADAS-und AD-Systemen.

