B2B und Fleet Sales Neubesetzung bei Hyundai – Mit 17. November 2025 hat Dipl.-Ing. Markus Oppel die Leitung der Abteilung B2B und Fleet Sales der Hyundai Import GmbH übernommen. Der 53-jährige Absolvent der Technischen Universität Wien bekleidete zuvor verschiedene Funktionen in Vertrieb und Marketing, zuletzt als Country Manager Nutzfahrzeuge und Vertriebsleiter John Deere bei der Raiffeisen Ware Austria.

Den größten Teil seiner bisherigen beruflichen Laufbahn verbrachte Oppel allerdings bei Opel Austria, davon 10 Jahre als Direktor Verkauf, davor 3 Jahre als Direktor Marketing für die Marke. „Ich freue mich nach meinem Abstecher in die Landtechnik, nun wieder im Automobil-Vertrieb tätig zu sein. Das umfassende Portfolio von Hyundai bietet unseren Kunden hoch-innovative Produkte mit hoher Qualität, preisgekröntem Design und niedrigen Unterhaltskosten.“ Dipl.-Ing. Markus Oppel, Manager B2B und Fleet Sales.