Bahn und Siemens proben Wasserstoffeinsatz

Den Wasserstoffeinsatz proben die deutsche Bahn und Siemens Mobility in einem Pilotprojekt. Gemeinsam erprobt man in einem Regionalzug den Wasserstoffantrieb und eine spezielle Tank stelle. Ab 2014 fährt der Regionalzug Mireo Plus Hein Jahr lang im Tübinger Raum. Er ersetzt den sonst benutzten Dieseltriebwagen und spart zirka 330 Tonnen CO 2 ein. Die Bahn rüstet dazu eines ihrer Instandhaltungswerke um. Dort wartet man den Wasserstoffzug. Außerdem entwickelt die DB eine eigene Wasserstofftankstelle. Sie ermöglicht es, den Mireo Plus H in der selben Zeit aufzutanken, wie einen Dieselzug. Der Wasserstoff stellt man mit Hilfe von Ökostrom her.

