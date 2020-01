Bamminger-Subaru glänzt bei Jänner Rallye 2020

Lengauer/Thauerböck brechen im Bamminger-Subaru bei der Jänner-Rallye 2020 alle Rekorde. Pröglhöf/Medinger und Kurz/Zörweg am 2WD-ORM Podium.

Ein 3. Gesamtrang mit einem Rückstand von 1 Minuten und 59 Sekunden nach 164 SP-KM ist das unglaubliche Ergebnis des Rallye-Duos Michael Lengauer und Andreas Thauerböck. Eingefahren im seriennahen M1 Subaru WRX-STI im Rahmen der „35. Int. Lkw Friends on the Road Jännerrallye by LT1 2020”.

Ein Erfolg der beeindruckte. Das Ergebnis beinhaltet zumindest drei neue M1-Rekorde. Folgend eine Analyse der nackten Zahlen: die beste Platzierung eines seriennahen M1-Fahrzeuges bei einem ORM-Lauf war bislang Rang 4 (Michael Lengauer, Jänner Rallye 2018), der geringste Zeitrückstand bei einem ORM-Lauf lag bislang bei 4 Minuten und 48 Sekunden (Michael Lengauer, Rallye W4 2019) und der geringste Rückstand pro SP-KM auf den Sieger in einem R5-Fahrzeug im Rahmen einer Rallye lag bislang bei 2,0 Sekunden (Günther Knobloch, Rallye Sankt Veit 2018). Alle drei bisherigen Rekorde wurden gebrochen.

Das Ergebnis war aber nicht nur in Hinsicht auf die noch junge Kategorie der seriennahe M1-Fahrzeuge beachtlich. Auch in Hinblick auf die gesamte Statistik der Jänner-Rallye. Seit die Piloten der Prototypen-Fahrzeuge vom Schlag S2000 und R5 im Jahr 2013 bei der Jänner-Rallye die Kontrolle an der Spitze übernommen haben, konnte vor Lengauer nur ein Pilot das Podium in einem anderen Fahrzeug erklimmen, der Rekordstarter Hermann Gassner Senior. Er konnte 2018 beim Neustart der Jänner-Rallye Gesamtrang 3 einfahren.

Um die Leistung Lengauers in das richtige Licht zu setzen muss man ergänzend noch anfügen, dass Hermann Gassner 2020 ebenso am Start war und dabei Gesamtrang 10 erreichen konnte – nicht weniger als 2:46 Sekunden hinter dem Duo Lengauer/Thauerböck.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp