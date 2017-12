#bamweg: VW Nutzfahrzeuge wünscht „Frohe Weihnachten“

#bamweg: VW Nutzfahrzeuge wünscht „Frohe Weihnachten“. Der neue Salzburger Jedermann „entsorgt“ dieses Jahr seinen Christbaum vor dem Wiener Burgtheater. Der erfolgreiche VW Amarok-Werbespot kehrt zurück auf die Bildschirme. Diesmal begleitet von einer Social-Media-Kampagne, welche die Zuschauer auffordert, selbst aktiv zu werden. Hinter dem Hashtag #bamweg verbirgt sich die Gelegenheit, einen VW Amarok für ein Jahr zu gewinnen.

Mit dem starken Amarok gelingt Moretti im Werbespot das Kunststück, eine riesige Fichte aus dem Wald bis vor das Burgtheater zu transportieren – versehentlich, denn aufgrund der Kraft des zuschaltbaren 4MOTION-Motors bemerkt er sein Mitbringsel ziemlich spät.

Dieses Jahr wird der Spot von einer umfangreichen Social-Media-Kampagne begleitet. Mitmachen ist kinderleicht: Unter dem Hashtag #bamweg einfach ein Bild des eigenen Christbaums auf die VW-Facebook-Seite oder aufs eigene Instagram-Profil stellen: fertig. Den heimischen Christbaum vorher noch ordentlich rauszuputzen lohnt sich allerdings: Wer den Schönheitswettbewerb unter den Christbäumen gewinnt, dem winkt ein neuer VW Amarok für ein Jahr.

Gute Nachrichten gibt es auch für alle, die sich Jahr für Jahr fragen: Wohin mit dem Weihnachtsbaum, wenn Weihnachten vorbei ist? Eine weitere Social-Media-Aktion bietet in diesem Fall die Lösung und zwar in Gestalt von PULS 4-Moderator Chris Stephan, der Christbäume persönlich bei den Gewinnern zuhause abholen wird.

Und für all jene, die wie Moretti einfach etwas zu sehr an ihrem Weihnachtsbaum hängen und daher ein ganz besonderes Plätzchen für ihn suchen, besteht die Möglichkeit es dem Ausnahme-Schauspieler gleichzutun und den Baum am 21. Jänner 2018 beim Burgtheater abzuliefern. Schnell sein lohnt sich, denn für die ersten 500 mitgebrachten Bäume gibt’s im Gegenzug ein kleines Topf-Bäumchen geschenkt.

Dass Moretti den Amarok so talentiert durch den Wald manövrieren kann, liegt daran, dass der zuverlässige Pickup auch regelmäßig privat bei dem nebenberuflichen Bergbauern zum Einsatz kommt. So viel Authentizität wurde vom Publikum dieses Jahr mit dem österreichischen Staatspreis für Werbung belohnt.