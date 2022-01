Baron Motorsport – Premiere bei 12h Abu Dhabi

Das österreichische Baron Motorsport Team feiert bei den 12h von Abu Dhabi Premiere. Am 8. Jänner geht’s los. Und zwar im erst kürzlich angeschafften Ferrari 488 GT3. Mit stolzgeschwellter Brust freuen sich die Mitglieder des österreichischen Rennstalls auf dieses besondere Abenteuer.

Der WM-Titel in der Ferrari Challenge Coppa Shell 2021 durch den Oberösterreicher Ernst Kirchmayr rechtfertigt das Selbstvertrauen. Aber der frischgebackene Champion sitzt in Abu Dhabi nicht im Baron-Ferrari. Diesen teilt sich bei der 12-Stunden-Challenge ein Trio. Nämlich Teamchef Philipp Baron mit dem Schweden Tommi Lindroth und dem 29-jährige Toppilot Mikkel Mac. Der 29-jährige Däne hat sowohl Erfahrung im Formel- als auch im Tourenwagensport, wo er 2016 unter anderem in Le Mans am Start stand.

Gefahren werden die Gulf 12 Hours in zwei Teilen zu je sechs Stunden. Dazwischen liegt eine zweistündige Reparaturzeit. Durch die traditionellen Startzeiten um 9.30 und 17.30 Uhr Ortszeit und den Termin im Jänner hat das zur Folge, dass der erste Teil komplett bei Tageslicht abläuft. Der zweite Lauf startet kurz nach Sonnenuntergang und findet als Nachtrennen auf dem perfekt ausgeleuchteten Kurs statt. Die Unterbrechung wird wie eine Rennunterbrechung durch ein Safetycar behandelt. Die absolvierten Runden werden in den 2. Abschnitt übernommen, die Abstände jedoch eliminiert. Als Hauptkategorien sind derzeit GT3-, GT4-, Cup- und LMP3-Fahrzeuge startberechtigt.

Das Ziel beim Debüt steckt sich der Teamchef gewohnt ambitioniert. „Wir wollen vor Valentino Rossi landen“, meint Philipp Baron. Bedeutet, im Spitzenfeld mitzufahren. Denn die nach neun WM-Titeln in den Automobilsport gewechselte Motorrad-Legende aus Italien absolviert den Klassiker bereits zum dritten Mal. Im Dezember 2019 lenkte „Il Dottore“ seinen 600 PS starken Ferrari 488 GT3 mit den beiden Fahrerkollegen Alessio Salucci und Luca Marini zum Klassensieg in der Pro-Am-Wertung. Im Jänner 2021 folgte ein vierter Platz in der Gesamtwertung.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp