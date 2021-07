BASF und Porsche: Hochleistungsbatterien

In Zukunft entwickeln BASF und Porsche gemeinsam Hochleistungsbatterien. Denn das Joint Venture „Cellforce Group“ von Porsche und Customcells hat sich für BASF als Zellentwicklungspartner entschieden. Man kooperiert bei der Herstellung von Lithiumionen-Batterien der nächsten Generation.

BASF stellt hochenergetische NCM-Kathodenmaterialien für leistungsstarke Batteriezellen zur Verfügung. Die ermöglichen schnelles Laden und eine hohe Energiedichte. Die Cellforce Group in Tübingen stellt die Hochleistungsbatterien her. Die Produktionsanlage von Cellforce soll 2024 mit einer Anfangskapazität von mindestens 100 MWh pro Jahr in Betrieb gehen. Und Batterien für rund 1.000 Motorsport- und Hochleistungsfahrzeuge herstellen.

Produktionsabfälle aus der zukünftigen Batterieproduktionsanlage der Cellforce Group sollen in der Prototyp-Anlage von BASF recycelt werden. Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan werden in einem hydrometallurgischen Prozess recycelt und wieder in den BASF-Produktionsprozess für Kathodenmaterialien zurückgeführt.

