Batterien für die Langstrecke von Akasol

Die deutsche Firma Akasol zeigt ein Batteriemodul mit extrem hoher Energiedichte. Es soll zunächst in Bussen und LKWs zum Einsatz kommen.

Hohe Reichweite und lange Lebensdauer

Das Rundzellen Batteriemodul „AKAModule 60 CYC“ hat eine Energiedichte von 221Wh/kg und eignet sich so für schwere LKWs und Autobusse. Die Zellen sind im PHEV2 Format (91 x 148 x 26,5 mm) gefertigt und haben eine hohe Ladezyklen-Festigkeit von 1500-3000 Zyklen. Ende 2018 kommen diese neuen Zellen das erste mal zur Erprobung zum Einsatz.

Gekühlt wird mit normalem Kühlerfrostschutz

Die Batteriesysteme kommen trotz ihrer prismatischen Zellen ohne spezielle Kühlmittel aus. Akasol arbeitet mit einem regulären Wasser-Glykol-Gemisch, das weltweit in der Automobilindustrie in zahlreichen Anwendungen wie z.B. zur Motorkühlung genutzt wird. Entsprechende Komponenten zur Aufbewahrung und Zirkulation des Kühlmediums müssen daher nicht aufwändig in die Fahrzeugarchitektur integriert und validiert werden.

Unterschiedliche Batteriesysteme mit identischen Abmessungen

Auf der Battery-Show Europe in Hannover zeigt Akasol am Stand B386 drei beispielhafte Lithium-Ionen-Batteriesysteme. Diese haben identische Abmessungen (700 x 150 x 1700) und beinhalten jeweils 15 Batteriemodule mit unterschiedlicher Zelltechnologie im PHEV2-Modulformat. Bei Änderungen der Anforderungen an Leistung, Energie oder Zyklenfestigkeit ist sogar ein späterer Austausch denkbar. Die Kunden bekommen so flexibilität.

Stephen Raiser, Mit-Gründer und Entwicklungsleiter von Akasol

„Mit dem neuen Rundzellen-Batteriemodul geben wir Bussen oder Trucks die notwendige Ausdauer, um im täglichen Einsatz über weite Strecken bestehen zu können. Durch die erheblich gesteigerte Reichweite der Fahrzeuge werden auch die Anforderungen an eine Ladeinfrastruktur in vielen Anwendungen entscheidend verringert. Dass die Nachfrage bei unseren Kunden steigt, zeigt, wie dynamisch sich der Markt entwickelt und wie unterschiedlich die Anforderungen an Batteriesysteme für Nutzfahrzeuge sind. Mit unserer langjährigen Erfahrung sind wir gerne der Partner, um individuelle Lösungen zu realisieren.“

Verfügbarkeit

Nach der Premiere im Rahmen der Battery Show Europe stehen die beiden Batteriesysteme AKASYSTEM 15 OEM 50 PRC und AKASYSTEM 15 AKM 60 CYC ab Ende des Jahres für Musteranwendungen zur Verfügung. Die Serienfertigung ist in der Folge geplant

Foto-Credits: Akasol, Daimler EvoBus