Batterieproduktion ist zurück in Europa

Die Batterieproduktion ist wieder zurück in Europa, nachdem Stellantis, Total Energies und Mercedes-Benz gemeinsam die Eröffnung einer Batterie-Gigafactory zelebrierten. Die Factory von Automotive Cells Company (ACC) in Billy-Berclau Douvrin in Frankreich. Mit einer anfänglichen Produktionskapazität von 13 GWh, die bis 2030 auf 40 GWh wachsen soll, soll die Anlage Lithiumionen-Batterien mit einem minimalen CO 2 -Fußabdruck liefern. Diese erste von den drei geplanten europäischen ACC-Produktionsstätten ist vor Ende 2023 betriebsbereit. (aum)

