Battista – Das leistungsstärkste italienische E-Auto

Der Battista ist das leistungsstärkste italienische straßenzugelassene E-Auto. Aus dem Hause Pininfarina Automobili. Dort hat man sich seit 2020 auf die Produktion von Luxus-Elektroautos spezialisiert. Der erste produktionsreife Battista ist auf dem Weg zur Monterey Car Week, wo er sein Debüt feiert. Er beschleunigt in unter zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h. Under schafft eine Höchstgeschwindigkeit von über 400 km/h. Ab 1,9 Millionen Euro ist der E-Supersportler zu erwerben. Die Reichweite soll dank der 120-kWh-Batterie von Rimac rund 500 Kilometer betragen.

Im Innenraum ist der erste Battista, vom italienischen Cambiano-Atelier mit schwarzem, nachhaltigem Luxusleder und markanten Iconica Blu-Kontrastnähten ausgestattet. Die gesteppten Pilota-Sitze in Iconica Blu Alcantara spannen mit ihren Pilota-Karbonkomponenten in schwarzem Sichtkarbon optisch den Bogen zum Exterieur.

„Battista Anniversario“

Bei der Monterey Car Week feiert auch der exklusive „Battista Anniversario“ seine US-Premiere feiern. Er ist eine Hommage an das Leben und Werk der Designikone Battista „Pinin“ Farina. Er ist auf nur fünf Fahrzeuge weltweit limitiert. Seine aerodynamischen Verbesserungen und maßgeschneiderten Details verleihen ihm eine einzigartig dynamische Persönlichkeit. Sie soll den Höhepunkt der Pura-Designphilosophie von Automobili Pininfarina verkörpern.

„Die Premiere des ersten produktionsreifen Battista in den USA markiert den Beginn eines weiteren bedeutenden Kapitels von Automobili Pininfarina. Wir präsentieren unseren Kunden mit dem Battista, das leistungsstärkste italienische E-Auto. Und die schöne und nachhaltige Zukunft des Luxus. Gleichzeitig feiern wir auf der Monterey Car Week ein Designerbe von mehr als 90 Jahren“, so Per Svantesson, CEO von Automobili Pininfarina.

