Baut Nissan bald Autos für Chery?

Baut Nissan bald Autos für Chery? – Chinesische Hersteller sind immer häufiger auf der Suche nach Produktionsstätten in Europa. Chery prüft nun eine Auftragsfertigung bei Nissan im englischen Werk Sunderland. Beide Unternehmen unterzeichneten eine entsprechende unverbindliche Absichtserklärung – Memorandum of Understanding.

Die Produktion der chinesischen Modelle könnte ab dem nächsten Geschäftsjahr aufgenommen werden, das im April 2027 beginnt. Die Mitarbeiter würden weiterhin bei Nissan beschäftigt sein. Für den japanischen Hersteller würde die Auftragsfertigung die Auslastung des Werks verbessern. Erst vor wenigen Tagen hatte MG den Bau einer eigenen Autofabrik in Spanien bekanntgegeben.