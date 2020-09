BBA – Batterieproduktion verdoppelt

Das Joint Venture BMW Brilliance Automotive (BBA) hat am Standort Tiexi in China ein weiteres Batteriezentrum eröffnet. Es ergänzt die 2017 eröffnete Fabrik, das so genannte „High-Voltage Battery Center“, und produziert die ersten Hochvoltbatterien der neuen fünften Generation für den vollelektrischen BMW iX3. Das führt zu einer Verdoppelung der Fertigungskapazitäten.

China ist der größte Einzelmarkt von BMW und weltweit führender Markt für Elektromobilität. Noch in diesem Monat soll die Fertigung des iX3 im BBA-Werk Dadong anlaufen. Die Hochvoltbatterien werden hierfür aus dem nahegelegenen Batteriezentrum angeliefert. Gleichzeitig laufen im Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion in Dingolfing (D) die Vorbereitungen, um die neuen Hochvoltbatterien der fünften Generation zu produzieren. Diese werden ab dem kommenden Jahr in weiteren Produkten wie dem BMW i-Next und BMW i4 eingebaut.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp