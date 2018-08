Bei der Leistung gibt der Dyno fast auf: Nissan GT-R mit 3500PS

Schon im September vorigen Jahres hat der GT-R von „Extreme Turbo Systems“ auf der Viertelmeile einen Rekord aufgestellt. Allerdings war diese Leistung offenbar noch immer zu wenig. In der jetzigen Ausbaustufe bringt es der endgetunte Godzilla auf 3500PS. Das macht selbst der Rollenprüfstand fast nicht mit. Aber seht selbst.

Der vermutlich stärkste GT-R der Welt

Schon im vorigen Jahr pulverisierte der Über-GT-R mit einer Zeit von 6.88 Sekunden und 222 Meilen pro Stunde – 357 km/h – den alten Rekord auf der viertel Meile. Zeit zum Ausruhen hatte das Team von Extreme Turbo Systems aber nicht. Getreu dem Motto „Wer rastet der rostet“ wurde noch einmal Hand an den scharfen Nissan angelegt. Das Ergebnis sind nun 3.500PS. Wir können also schon auf den nächsten Rekord gespannt sein. Als kleinen Vorgeschmack gibts ein Video vom Test auf dem Rollenprüfstand. Ein Test am Limit – denn viel mehr Leistung hätte dieser wohl nicht ausgehalten.



Screenshot: Video von „That Racing Channel“

