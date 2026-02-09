Bei Toyota kann jetzt der bZ4X Touring bestellt werden

Bei Toyota kann jetzt der bZ4X Touring bestellt werden – Der Elektro-Kombi kommt im Mai in zwei Ausstattungs- und zwei Antriebsvarianten bestellbar. Der 4,83 Meter lange bZ4X Touring bietet ein Ladevolumen von 669 Litern. Die maximale Anhängelast beträgt je nach Ausführung 1,5 Tonnen.

Angeboten wird der E-Kombi als Fronttriebler mit 165 kW (224 PS) und 268 Newtonmetern Drehmoment sowie als Allradmodell mit zusätzlichem Elektromotor an der Hinterachse und einer Systemleistung von 280 kW (380 PS). Die Batterie hat in beiden Fällen eine Kapazität von 74,7 kWh und ermöglicht Reichweiten von bis zu 591 Kilometern. Aufgeladen werden kann der Akku mit bis zu 150 kW.

Zum Start des neuen Modells und um den Einstieg in die Elektromobilität so einfach wie möglich zu gestalten, erhalten Kunden bei Abschluss eines Leasingvertrages inklusive „Wartung+“ eine Wallbox mit einer Ladeleistung von 11 kW. Sie unterstützt intelligentes Laden und lässt sich auch über die „My Toyota“-App steuern.