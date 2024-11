Benedikt Peter neuer Marketingleiter bei Citroën

Citroën Österreich stellt sich im Bereich Marketing breiter auf. Benedikt Peter ist das neue Gesicht für Marketing & Commercial Action. Mit Erfahrung in den Bereichen Projektmanagement, Training und Händlernetzentwicklung bringt er Voraussetzungen mit, um die Marke neu aufzustellen. Zuvor verantwortete er als Leiter der Trainingsabteilung alle Sales-, Aftersales- und Technik-Schulungen für die Stellantis Marken in Österreich. Benedikt Peter wird in seiner Rolle den Markenauftritt von Citroën auf den österreichischen Markt ausbauen und den Übergang zur Elektromobilität aktiv vorantreiben. Die Marke Citroën hat mit dem Citroën ë-C3 ein erschwingliches Elektroauto auf den Markt gebracht. Im ersten Quartal 2025 erwarten wir den Marktstart des neuen Citroën (ë-)C3 Aircross. „Mit Benedikt Peter haben wir einen

wertvollen Experten für diese wichtige Position gewonnen. Seine Fachkompetenz und sein Engagement werden nicht nur das Team, sondern auch die Marke Citroën in Österreich nachhaltig stärken“ so ein Sprecher.

