Benelli – Ein halbes Dutzend Neuheiten

Gleich ein halbes Dutzend Neuheiten hat Benelli anzubieten. So gesehen auf der abgelaufenen EICMA. Zwar gehört das Traditonsunternehmen inzwischen zu einem chinesischen Konzern, hat sich aber die Marktführerschaft auf dem Heimatmarkt Italien erobert.

Das Modellprogramm ist beinahe schon ein wenig verwirrend. Feierte im Oktober in Köln die Reiseenduro TRK 800 mit dem bekannten 754-Kubik-Motor ihre Premiere, gesellt sich jetzt die TRK 702 dazu. Mit identischen Leistungsdaten, aber etwas weniger Hubraum. Es soll sie als X auch mit Speichenrädern geben.

Bei den anderen neuen Modellen ist die Sache klarer. Die TRK 502, in den vergangenen Jahren Topseller in Italien, bekommt mit der TNT 500 (großes Foto oben) endlich einen Roadster-Ableger für die 48-PS-Klasse. Die drei Buchstaben stehen dabei für Tornado Naked Twin.

In der 125er-Klasse kommt die BXK 125 als Naked-Bike und als Enduro. Sie schöpft mit 13 PS/9 kW das Leistungslimit in der kleinen Klasse immer noch nicht aus. Parallel dazu hat Benelli auch gleich noch eine 250er-Version in Mailand vorgestellt, die es auf immerhin 26 PS/19 kW bringt. (aum)

