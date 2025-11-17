Bentley Continental GT Supersports – Rückkehr der Fahrmaschinen

Bentley Continental GT Supersports – Rückkehr der Fahrmaschinen – Der neue Bentley Continental GT Supersports markiert den radikalsten Schritt der britischen Luxusmarke seit Jahren. Statt traditioneller Opulenz setzt Bentley bewusst auf Purismus und maximale Fahrdynamik. Der Supersports verzichtet erstmals auf Allradantrieb und tritt ausschließlich als Hecktriebler an – ein klares Signal an all jene, die ein echtes Fahrerauto suchen.

Der 4,0-Liter-V8 mit 666 PS und 800 Nm liefert brachiale Kraft, die über ein modifiziertes Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe direkt an die Hinterräder geht. Gleichzeitig wurde der Continental GT massiv abgespeckt: Dank Carbon-Dach, Leichtbauteilen und reduzierter Dämmung bleibt das Gewicht erstmals unter der Marke von zwei Tonnen. Zusammen mit über 300 Kilogramm zusätzlichem Abtrieb ergibt sich ein Fahrzeug, das so agil, direkt und kontrollierbar wirkt wie kein Bentley zuvor.

Im Interieur zeigt sich derselbe Ansatz: Zwei tief montierte Leichtbau-Sportsitze, eine Carbon-Heckschale statt Rückbank und reduzierter Luxus schaffen eine Atmosphäre, die stark an Motorsport erinnert, ohne den Bentley-typischen Feinschliff zu verlieren. Die streng limitierte Auflage auf 500 Exemplare macht den Supersports zudem zu einem Sammlerstück.

Der neue Continental GT Supersports ist so ein Statement – gegen Übertechnisierung, gegen Hybridzwang und für reines, mechanisches Fahrvergnügen.