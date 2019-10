Bentley – Crewe ist CO2-neutral

Der Bentley-Standort in Crewe ist CO 2 -neutral. Unternehmenszentrale und Stammwerk von Bentley Motors erhielten die Zertifizierung über die CO 2 -Neutralität nach PAS 2060 Carbon Neutral Standard. Die gesamte elektrische Energie der Edelmarke erzeugt man durch Solaranlagen vor Ort. Oder bezieht sie als zertifizierten Ökostrom. Alle nicht vermeidbaren Emissionen kompensieren andere Maßnahmen. Zur Sicherstellung der Zertifizierung erwarb Bentley außerdem CO 2 -Zertifikate. Um Emissionen auszugleichen, die während des Fertigungsprozesses entstehen.

Anfang des Jahres wurde am Werksgelände der größte britische Solarcarport mit 10.000 Solarmodulen installiert. Die Anlage hat eine Kapazität von 2,7 Megawatt und umfasst 1.378 Pkw-Stellplätze mit einer Fläche von 16 426 Quadratmetern. Zusätzlich zu den 20.815 bereits installierten Dachmodulen erhöhte sich die Gesamtenergiekapazität der Solarmodule vor Ort auf 7,7 MW. Was ausreicht, um den Energiebedarf von über 1.750 Haushalten abzudecken.

