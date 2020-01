Bentley Motorsport – GP-Eisrennen in Zell am See

Bentley Motorsport wird das GP-Eisrennen 2020 in Zell am See mit einem speziell vorbereiteten Continental GT bestreiten. Nach Bentleys jüngster Geschichte, Eisgeschwindigkeitsrekorde in den Jahren 2007 und 2011 aufzustellen, ist der Continental GT mit W12-Antrieb bereit. Damit soll beim spektakulären Showcase-Event in Österreich am Wochenende des 1./2. Februar 2020 die Erfolgsgeschichte auf Eis fortgesetzt werden.

Der Ice Race Continental GT wird in einer Lackierung ausgeführt, die seinem Rekord-Landsmann vom Pikes Peak International Hill Climb im Jahr 2019 huldigt und den gleichen werkseitig gebauten W12-TSI-Motor mit zwei Turboladern aufweist. Das 6,0-Liter-Aggregat leistet 635 PS bei 900 Nm. Von 0 bis 100 km/h sprintet er in 3,7 Sekunden und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 333 km/h. Die Drei-Kammer-Luftfedern, das aktive 48-V-Anti-Roll-System und die Eisenbremsen des Fahrzeugs sind extra auf die kalten Bedingungen angepasst.

Junioren-Rallye-Weltmeisterin Catie Munnings wird in Zell am See am Steuer des Bentley Continental GT sitzen. Die Siegerin der FIA European Rally Championship Ladies Trophy wird die erste Fahrerin der Neuzeit sein, die für Bentley Motorsport wettbewerbsfähig ist.

