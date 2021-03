Bentley – Neuer Vorstand Vertrieb/Marketing

Bei Bentley ist Alain Favey ab Juni neuer Vorstand für Vertrieb/Marketing. Er übernimmt diese Aufgabe von Chris Craft, der sich in den Ruhestand zurückzieht.

Alain Favey, vor seinem Wechsel zu Bentley bei Škoda tätig, ist als Vertriebs- und Marketingvorstand für die Markteinführung der aktuellen Modellpalette verantwortlich. Darunter das erste reine Elektrofahrzeug der Marke, der Enyaq iV. Er stieß 2009 als Vertriebsleiter für Europa im PKW-Bereich zur Volkswagen Gruppe. 2012 übernahm er den Vorstandsvorsitz der Porsche Holding. Insgesamt kann er auf über 30 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche zurückblicken.

Chris Crafts Tätigkeit bei Bentley war die Krönung einer langen Karriere in der Volkswagen Gruppe. Seine vorangegangenen Positionen waren unter anderem Geschäftsführer von Porsche in Großbritannien sowie Direktor von Volkswagen UK und Škoda UK. Unter seiner Ägide wurden Umsatzrekorde erzielt. Er half dabei, das 101 Jahre alte Unternehmen auf seinen Weg in eine voll elektrische und nachhaltige Zukunft ab 2030 zubringen. Chris Craft verlässt Bentley Ende April. Alain Favey tritt seinen Posten als neuer Vorstand Vertrieb/Marketing bei Bentley im Juni 2021 an.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp