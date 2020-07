Bentley – Rooz übernimmt Führung

Balazs Rooz (44) ist neuer Europa-Chef von Bentley.

Er löst Robert Engstler ab, der nach 25 Jahren im VW-Konzern als Geschäftsführer zur österreichischen Autohandelsgesellschaft Laimer GesmbH wechselt.

Rooz ist Ungar und Brite und kommt von Jaguar Land Rover. Dort hatte er in den vergangenen neun Jahren verschiedene Führungspositionen inne. Davor war er vier Jahre bei Saab und sieben Jahre für General Motors in Ungarn tätig gewesen. Als Regional Director for Europe ist Balasz Rooz für 68 Händler in 34 Ländern zuständig, die für ein Viertel des gesamten Fahrzeugabsatzes der Marke stehen.

