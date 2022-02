Bentley wird zur Elektromarke

Mit der Strategie „Beyond 100“ wird Bentley zur Elektromarke. In acht Jahren will man klimaneutral sein und nur mehr Elektroautos bauen. Vor 103 Jahren gegründet, will Bentley mit „Beyond 100“ ab Ende 2025 mit der Produktion des ersten batterieelektrischen Modells starten. Dafür investiert man in den nächsten zehn Jahren 2,5 Milliarden Pfund (ca. drei Milliarden Euro) in die Zukunft der Marke. Mit Bentayga und Flying Spur produzieren die Briten bereits zwei Plug-in-Hybride. Ab 2026 soll es nur noch PHEV- und BEV-Modelle aus Crewe geben. Ab Mitte dieses Jahrzehnts soll im Rahmen des „Five-in-five“-Plans jedes Jahr ein neues E-Modell eingeführt werden, so dass Bentley ab 2030 ausschließlich reine Elektroautos baut und damit zur Elektromarke wird.

