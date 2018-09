„Benzinkanister“ für E-Autos vorgestellt

Bleibt man mit einem Elektrofahrzeug „ohne Saft“ liegen, gibt es bisher nur eine Lösung: Abschleppen. Ein kurzfristiges „Auftanken“ mittels Kanister, wie man es bei Benzin-, Diesel- und Hybridfahrzeugen machen kann, ist nicht möglich. Ein Akkutausch wie bei einem ferngesteuerten Auto ist nicht praktikabel. Nun testet der ÖAMTC eine „Powerbank“ für Elektroautos. Der „Mobile Electric Vehicle Charger“ besteht aus mehreren Lithium-Zellen und kann Strom für rund zwölf Kilometer an ein Elektrofahrzeug abgeben. Das dauert ungefähr 15 Minuten und ermöglicht in den meisten Fällen eine Fahrt zur nächsten E-Ladesäule.

Immer mehr E-Autos unterwegs

ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold erklärt: „Immer mehr Mitglieder sind mit E-Autos unterwegs, gerade in den Städten. Und weil der Mobilitätsclub immer am Puls der Zeit bleibt und innovative Konzepte ausprobiert, wollten wir hier eine Alternative zum bisher notwendigen Abschleppdienst finden.“ Dank internationaler Verankerung und Zusammenarbeit konnte eine Powerbank vom niederländischen Partnerclub ANWB übernommen werden. Derzeit werden die Einsatzmöglichkeiten evaluiert – erstmals hergezeigt wird das neue System bei den E-Mobility Play Days am kommenden Wochenende in Spielberg.

Foto-Credits: Christian Mikes

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp