Bergrallye Voitsberg-Lobming 2024

Die Bergrallye Voitsberg-Lobming hat sich dieses Jahr mit einem neuen Rekord von 107 teilnehmenden Fahrzeugen in die Annalen des Motorsports eingetragen. Bei strahlendem Sonnenschein und auf frisch asphaltierten Straßen zog es zahlreiche Motorsportbegeisterte in die Steiermark, wo der knatternde Sound leistungsstarker Motoren das Bild beherrschte.

Bereits am Vorabend des Rennens herrschte in Voitsberg eine ausgelassene Stimmung. Früh angereiste Teilnehmer und Anwohner feierten gemeinsam und stimmten sich auf das bevorstehende Spektakel ein. Die Organisatoren betonten bei der Siegerehrung die Bedeutung der Unterstützung durch lokale Enthusiasten und Institutionen, ohne die eine Veranstaltung dieser Größenordnung nicht möglich wäre. Ein besonderes Dankeschön ging an die Stadtgemeinde Voitsberg und ihre Vertreter, die der Veranstaltung beiwohnten.

Blick in die Zukunft

Nach dem erfolgreichen Abschluss der diesjährigen Bergrallye richten sich die Blicke bereits auf das kommende Jahr. Die Planungen für die Bergrallye 2025 sind in vollem Gange und Ende August wird in Voitsberg-Lobming erneut der Duft von Benzin in der Luft liegen.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp