Berthold Finster wird Aftersales Officer bei Faber

Berthold Finster wird Aftersales Officer bei Faber – Mit ihm Finster holt man einen der profiliertesten After-Sales-Spezialisten der heimischen Automobil- und Zweiradbranche als Chief Aftersales Officer an Bord. In seiner neuen Rolle verantwortet der Burgenländer die strategische Weiterentwicklung und operative Steuerung des gesamten After-Sales-Bereichs. Zudem ist er auch für die Optimierung der Service- und Werkstattprozesse sowie die Stärkung der technischen Organisationsstruktur zuständig. Damit stärkt eines der führenden Unternehmen am heimischen Zweiradhandelsmarkt sein Markenerlebnis abermals durch Servicequalität und Kundenzufriedenheit.



Er blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in Technik, Betriebsführung und Aftersales zurück. Seine Leidenschaft für die Mobilitätsbranche begleitet den gebürtigen Eisenstädter schon seit Beginn seiner Karriere. Im industriellen Umfeld bei General Dynamics European Land Systems, Steyr, startete Finster bereits in jungen Jahren durch. Er stieg rasch vom Arbeitsvorbereiter über den Betriebsleiter bis hin zum Director Operations Austria auf. In weiteren Tätigkeiten wie unter anderem als Projekttechniker im Maschinen- und Anlagenbau sowie als technischer Trainer für KFZ-Technik am WIFI Wien stärkt er seine technische Kompetenz sowie seinen unternehmerischen Geist.

Über ein Jahrzehnt gestaltete er maßgeblich die Forstinger Österreich GmbH mit: Zunächst leitete er von 2013 bis August 2022 als Geschäftsbereichsleiter Werkstätten den kompletten Werkstattbetrieb und betreute als Category Manager mehrere Jahre lang maßgebliche Produktsegmente im Pkw- und Zweiradzubehör. Ab 2019 gehörte er als Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung dem obersten Management an und verantwortete strategische Kernbereiche des Unternehmens.Von Oktober 2022 bis Juli 2025 führte Berthold Finster als Aftersales-Leiter der BMW Group Niederlassung in Wien sämtliche Service-, Werkstatt und Kundenprozesse im Bereich PKW und trieb die Qualitäts- und Effizienzsteigerung des Premiumstandorts maßgeblich voran.

Als Vater einer Tochter und leidenschaftlicher Motorradfahrer verbindet Finster berufliches Know-how mit persönlicher Leidenschaft. Sein privater Fuhrpark umfasst insgesamt sechs Motorräder, darunter der Bestseller der letzten Jahre, eine Vespa GTS 300 SuperSport. „Meine Leidenschaft für Zweiräder, italienisches Design und die KFZ-Branche macht diese neue Aufgabe für mich zu einer besonderen.

